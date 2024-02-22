Володин: с Горбачевым потеряли страну, а с Путиным — ее обрели

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение о расторжении соглашения с Великобританией о рыболовстве 1956 года, сравнил ситуацию со страной при нахождении у власти первого президента СССР Михаила Горбачева и действующего главы России Владимира Путина.