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Володин: с Горбачевым потеряли страну, а с Путиным — ее обрели

Володин: с Горбачевым потеряли страну, а с Путиным — ее обрели

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя решение о расторжении соглашения с Великобританией о рыболовстве 1956 года, сравнил ситуацию со страной при нахождении у власти первого президента СССР Михаила Горбачева и действующего главы России Владимира Путина.

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