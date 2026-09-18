Почему родные Евгения Осина не смогли вытащить его со дна

4 октября Евгению Осину исполнилось бы 62 года. Спустя почти восемь лет после смерти исполнителя его близкие продолжают вспоминать последние непростые годы жизни артиста.
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