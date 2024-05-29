В 1,5 тысячи домов пообещали вернуть горячую воду до конца дня

В СГК пообещали восстановить горячее водоснабжение в ночь на 30 мая. Сегодня, 29 мая, до конца суток восстановят горячее водоснабжение в полутора тысячах многоквартирных домов после трех этапов гидравлических испытаний.
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