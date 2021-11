Неспокойными выдались лето и осень в Воронежской области. Три подряд странных преступления – взрыв в автобусе с двумя погибшими, десятками пострадавших в областном центре, подрыв отдела полиции и убийство семьи в Лисках, взрыв в офисе управляющей компании в Павловске… Мы побывали в столице Черноземья и попытались выяснить, кто стоит за этими, не связанными с другом, […] The post Серия странных взрывов в Воронежской области: психопат-экстремист или диверсанты first appeared on ЭХО МЕДИА.