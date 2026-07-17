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Аппарат NASA Psyche запечатлел детали поверхности Марса во время пролёта к астероиду

Аппарат NASA Psyche запечатлел детали поверхности Марса во время пролёта к астероиду

Космический аппарат получил цветные изображения Марса с кратерами, хребтами и вулканическими равнинами, пока направлялся к металлическому астероиду PsycheКосмический аппарат NASA Psyche получил детальные изображения поверхности Марса во время пролёта планеты 15 мая 2026 года.

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