На челябинской телебашне включат подсветку в честь Дня учителя

В Челябинске в честь Дня учителя на телебашне включат особую подсветку. С наступлением темноты на высоте птичьего полета вспыхнет огромное поздравление «С Днем учителя!», которое сменят светящиеся символы школьных наук, – сообщили в администрации Челябинска.