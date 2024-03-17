ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Под конец прощального визита помощник госсека Вика ака печенька Нуланд обещала нам "много сюрпризов".
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