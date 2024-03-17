Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Неужели это и есть ваши сюрпризы, Вика Нуланд? Путин собрал Совета Безопасности РФ

Неужели это и есть ваши сюрпризы, Вика Нуланд? Путин собрал Совета Безопасности РФ

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Под конец прощального визита помощник госсека Вика ака печенька Нуланд обещала нам "много сюрпризов".

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ALEKSANDR ROGOV
Купленные, тупые пи-сы и проститутки!
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&quot;Плачь и скрежет&quot;, рыдай и ляп.
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Лидия Пучкова
&quot;Жертвы ЕГЭ&quot; Особенно бабушка.
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