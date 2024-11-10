Десять человек стали жертвами стрельбы в баре мексиканского Керетаро

TASS/AP/Susan Montoya Bryan Не менее десяти человек погибли после того, как неизвестные открыли огонь по толпе в баре в мексиканском городе Керетаро в одноименном штате, сообщила местная полиция в соцсети Х.
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