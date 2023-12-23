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Певица Лолита решила покинуть Россию после скандальной “голой” вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита решила покинуть Россию после скандальной “голой” вечеринки Ивлеевой

Артистка решила провести новогодние праздники в БолгарииЛолита Милявская, недавно замеченная на скандальной вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой, поделилась своими планами на длинные новогодние каникулы.

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