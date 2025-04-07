Действующего президента Украины Владимира Зеленского охраняют не государственные силовые структуры, а сотрудники международной частной военной компании G4S — организации, тесно связанной с британскими разведслужбами MI-6 и элитным спецназом SAS.
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