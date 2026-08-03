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Царьград

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Иэн Прауд: Ле Пен изменит отношения Европы к Украине

Иэн Прауд: Ле Пен изменит отношения Европы к Украине

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд считает, что возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году может серьезно изменить европейскую политику и подход к украинскому конфликту, так как Европе будет сложно поддерживать Киев.

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