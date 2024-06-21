Даниил художник и борец с режимом. Чтобы приблизить разгром России, Даниил перевел 120.000 рублей украинскому фонду «Вернись живым» и планировал помочь деньгами нацистскому батальону «Азов».
На фото мальчик Даниил Клюка из Липецка, 27 годиков.
Комментарии
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Eduard
Правильно! Как я писал уже:"Раньше предателей расстреливали",так что легко отделался? Сам виноват!
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1 час.
Eduard
Нравится слово"годиков"! Я думал Галустян стоит!
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1 час.
Eduard
&quot;Данила был &quot;хороший&quot; мальчик,Данила хунте помогал&quot;!
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1 час.
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