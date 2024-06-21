Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Прочитайте статью, а не только заголовок!И не пишите такую чушь!Стоило только отк...
  • Eduard
    &quot;Данила был &quot;хороший&quot; мальчик,Данила хунте помогал&quot;!На фото мальчик Д...
  • Eduard
    Нравится слово"годиков"! Я думал Галустян стоит!На фото мальчик Д...

На фото мальчик Даниил Клюка из Липецка, 27 годиков.

На фото мальчик Даниил Клюка из Липецка, 27 годиков.

Даниил художник и борец с режимом. Чтобы приблизить разгром России, Даниил перевел 120.000 рублей украинскому фонду «Вернись живым» и планировал помочь деньгами нацистскому батальону «Азов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Правильно! Как я писал уже:&quot;Раньше предателей расстреливали&quot;,так что легко отделался? Сам виноват!
Ответить
1 час.
Eduard
Нравится слово&quot;годиков&quot;! Я думал Галустян стоит!
Ответить
1 час.
Eduard
&amp;quot;Данила был &amp;quot;хороший&amp;quot; мальчик,Данила хунте помогал&amp;quot;!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх