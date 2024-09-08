На начало третьего дня выборов губернатора в Петербурге явка составила 28,07 процента

Свой голос за предпочитаемого главу города отдали 1078139 человек «На довыборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проголосовало 28689 человек, таким образом явка составила 18,1%», - рассказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.
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