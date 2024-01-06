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Бастрыкин взял на контроль челябинский случай с ошпаренным юношей

Бастрыкин взял на контроль челябинский случай с ошпаренным юношей

На новогодней вечеринке хозяйка квартиры окатила его кипятком.Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием на вписке, где молодой человек получил термические ожоги.

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