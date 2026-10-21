Министерство финансов региона посчитало доходы, расходы и дефицит краевого бюджета на 2027 год. Основные параметры первого чтения финансового документа были представлены 21 октября в региональном парламенте (АКЗС) в ходе публичных слушаний.
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