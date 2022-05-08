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Дети Великой Отечественной войны

Дети Великой Отечественной войны

У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Война ужасна. Война не выбирает. Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней.

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