Мигрантам запретили работать в Якутии: работодателям дали 3 месяца на увольнение

ЯКУТСК, 7 апреля, ФедералПресс. В Якутии введен новый запрет, касающийся трудовых мигрантов. Глава республики Айсен Николаев подписал Указ № 220, согласно которому теперь запрещено нанимать иностранцев в самые привлекательные сферы экономики.
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