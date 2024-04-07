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Мигрантам запретили работать в Якутии: работодателям дали 3 месяца на увольнение

Мигрантам запретили работать в Якутии: работодателям дали 3 месяца на увольнение

ЯКУТСК, 7 апреля, ФедералПресс. В Якутии введен новый запрет, касающийся трудовых мигрантов. Глава республики Айсен Николаев подписал Указ № 220, согласно которому теперь запрещено нанимать иностранцев в самые привлекательные сферы экономики.

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