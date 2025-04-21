Немцам нужен российский газ, а «Газпрому» — его собственность в Германии. Для начала

Бизнес ЕС сочтет «разумным миром» любой вариант, при котором в Европу вернется топливо из РФ Георгий Смирнов Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Станислав Митрахович Тарифная война, которую начал президент США Дональд Трамп против ЕС, демонстрирует необходимость диверсификации поставок газа, сообщили Reuters европейские производители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии