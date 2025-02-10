В Санкт-Петербурге ушла из жизни советский филолог Вера Аствацатурова

Она скончалась на 79-м году жизни Советский и российский филолог, доцент кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Вера Аствацатурова скончалась на 79-м году жизни.
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