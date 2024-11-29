«Калибры» постучали в крупнейшее газохранилище Украины. ATACMS аукнулись почти каждому городу

Надежда Кувыкина

Дождались украинцы ... Евро союза)))) так хотели...! Ах... Не приняли их даже за такую плату.. Сколько людей своих положили.. Сами сейчас живут припеваючи)))? И опять виновата Россия... Да, халявы не бувает нигде и никогда... За все надо платить...