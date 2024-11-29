Россия перешла от предупреждений, увещеваний и призывов к делу - с ночи и по сей час ракеты массово летят по военным и стратегическим объектам Украины.
«Калибры» постучали в крупнейшее газохранилище Украины. ATACMS аукнулись почти каждому городу
Комментарии
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Иван Ураганов
То-то молчат хохлиные паблики на ютубе,наверное света точно нет.
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17 час.
Надежда Кувыкина
Дождались украинцы ... Евро союза)))) так хотели...! Ах... Не приняли их даже за такую плату.. Сколько людей своих положили.. Сами сейчас живут припеваючи)))? И опять виновата Россия... Да, халявы не бувает нигде и никогда... За все надо платить...
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16 час.
O
Olga
Канал "Тройка" явно не в курсе: Кировоград и Кропивницкий - это один и тот же город, укры так переименовали Кировоград в 2016 году.
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14 час.
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