Денис Тагинцев: «Когда танцуешь, ты переживаешь состояние абсолютного счастья»

Чемпион мира и Европы по латиноамериканским танцам, двукратный победитель проекта «Танцы со звездами» — о том, что такое танециз личного архива Дениса Тагинцева Денис Тагинцев — генеральный продюсер первого в России танцевального шоу «История в отеле»читайте на monocle.
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