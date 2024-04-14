Денис Тагинцев: «Когда танцуешь, ты переживаешь состояние абсолютного счастья»

Чемпион мира и Европы по латиноамериканским танцам, двукратный победитель проекта «Танцы со звездами» — о том, что такое танециз личного архива Дениса Тагинцева Денис Тагинцев — генеральный продюсер первого в России танцевального шоу «История в отеле»читайте на monocle.