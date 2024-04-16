Рубль теряет позиции в пределах 0,3 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,99 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,99 рублей за доллар, 99,73 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,91 рублей за валютную пару CNY/RUB.