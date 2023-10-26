Система ПВО перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области

В четверг Минобороны России сообщило, что российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией.
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