В США засекретили важный документ о помощи Украине

Выражение "спускать деньги в украинскую дыру" заиграло новыми оттенками чёрного. Даже партийная пресса демократов открыто пишет: вместо конкретики, на что именно пойдут средства американских налогоплательщиков, и как это поможет Киеву, Белый дом отделывается общими фразами.