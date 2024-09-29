В США засекретили важный документ о помощи Украине

Выражение "спускать деньги в украинскую дыру" заиграло новыми оттенками чёрного. Даже партийная пресса демократов открыто пишет: вместо конкретики, на что именно пойдут средства американских налогоплательщиков, и как это поможет Киеву, Белый дом отделывается общими фразами.
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