Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

Московский транспорт продолжает обновление рекордными темпами: мэр Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года для столицы закуплено 496 новых пригородных составов, а в 2025 году полностью завершилось обновление поездов на Московских центральных диаметрах.
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