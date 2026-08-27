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Царьград

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Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

Московский транспорт продолжает обновление рекордными темпами: мэр Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года для столицы закуплено 496 новых пригородных составов, а в 2025 году полностью завершилось обновление поездов на Московских центральных диаметрах.

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