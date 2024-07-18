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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Филипп Киркоров выкладывает сумасшедшие деньги за обучение детей за границей

Певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за рубеж. По информации СМИ, дети Филиппа Киркорова, Алла-Виктория и Мартин, проживают и обучаются в частном учебном заведении Swiss International Scientific School в Дубае.

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