Корабли ВМС США начали избегать портов Ближнего Востока из-за угрозы ударов Ирана

Почти все операции пополнения для кораблей ВМС США перенесены на удаленную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, что добавляет тысячи миль к логистическим плечам и усложняет снабжение соединений на Ближнем Востоке.
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