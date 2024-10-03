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«Автостат» назвал подорожавшие в сентябре автомобили

«Автостат» назвал подорожавшие в сентябре автомобили

Цены на новые автомобили в России поменялись у нескольких марок в сентябре.«Автостат» со ссылкой на агентство «Цена Авто» сообщает, что Jaecoo J7 подорожал на 50 тысяч рублей, кроссоверы BelGee X70 и седан Emgrand стали дороже на 20 тысяч рублей.

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