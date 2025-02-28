Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Предателям нет прощенья! Путь кусают локти.... И не только☝️😈Русские будут на ...

Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Avia.pro - СМИ Сенсация, от которой сердце бьётся чаще: Международный олимпийский комитет (МОК) сделал ход конём и призвал международные федерации зимних видов спорта пустить российских и белорусских атлетов на отбор к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

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Надежда Петракова
Предателям нет прощенья! Путь кусают локти.... И не только☝️😈
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