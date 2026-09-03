Рынок без паники: почему снижение индекса не помешало росту большинства акций

Бывают дни, когда общая картина на рынке выглядит обманчиво спокойной, но под поверхностью происходят довольно любопытные вещи.
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