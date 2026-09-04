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SPLETNIK

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52-летняя Кейт Мосс снялась в "голом" платье для обложки Vogue

52-летняя Кейт Мосс снялась в "голом" платье для обложки Vogue

Кейт Мосс стала героиней сентябрьского номера бразильского Vogue.Для фотосессии на пляже курортного городка Транкосо 52-летняя модель примерила образы Bottega Veneta, Balenciaga и Saint Laurent (в частности, она позировала в "голом" платье с кружевом и эффектом мокрой ткани).

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