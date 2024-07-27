Лавров заявил об известности Шольца «простенькими идеями»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц известен «простенькими идеями» и простодушными заявлениями. Такое мнение 27 июля выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление немецкого канцлера о возможности отказаться от размещения ракет США в Германии в случае завершения спецоперации России на Украине.
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