Лавров заявил об известности Шольца «простенькими идеями»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц известен «простенькими идеями» и простодушными заявлениями. Такое мнение 27 июля выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление немецкого канцлера о возможности отказаться от размещения ракет США в Германии в случае завершения спецоперации России на Украине.