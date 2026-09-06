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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «В «Мерседесе» были четко прописанные правила ведения борьбы. В «Феррари» никаких правил нет»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент с участием себя и Шарля Леклера на старте Гран-при Италии , в рамках которого напарник достаточно жестко выдавил Льюиса в гравий, не оставив тому места на трассе.

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