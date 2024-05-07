В Калужской области выявили новых граждан РФ, не вставших на воинский учёт

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, полицейские и сотрудники военкомата выявили 12 новоиспечённых граждан РФ, которые забыли встать на воинский учётСотрудниками военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области и военного комиссариата г.