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Калужские новости

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В Калужской области выявили новых граждан РФ, не вставших на воинский учёт

В Калужской области выявили новых граждан РФ, не вставших на воинский учёт

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, полицейские и сотрудники военкомата выявили 12 новоиспечённых граждан РФ, которые забыли встать на воинский учётСотрудниками военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону, совместно с сотрудниками УМВД России по Калужской области и военного комиссариата г.

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