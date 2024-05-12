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В Кузбассе 11-летний мальчик поссорился с родными и попросился ночевать к незнакомым людям

В Кузбассе 11-летний мальчик поссорился с родными и попросился ночевать к незнакомым людям

Семья, полиция и волонтеры разыскивали ребенка всю ночь.В Кузбассе сотрудники полиции разыскали и вернули родителям сбежавшего 11-летнего мальчика.

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