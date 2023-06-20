БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Михаил Делягин: Феодализм — светлое будущее человечества?

Михаил Делягин: Феодализм — светлое будущее человечества?

Запад не хочет видеть в деградировавшей Украине свои ближайшие перспективы Михаил Делягин На фото: Михаил Делягин (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС) Многие аналитики в поисках объяснений возврата российской армии к тактике «прогрызания» вражеской обороны, характерной для Первой Мировой войны, при видимом отказе от стратегии прорывов и маневренных действий, глубоко проработанной уже по итогам столетней давности Гражданской войны с ее конными прорывами и рейдами по тылам, обращались к специфике сложившейся в нашей стране управленческой системы.

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