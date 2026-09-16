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Царьград

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В Петербурге ожидаются дожди и до +17 градусов в ближайшие дни

В Петербурге ожидаются дожди и до +17 градусов в ближайшие дни

Облачная погода с прояснениями сохранится в Санкт-Петербурге в течение ближайших трёх суток. Днём воздух будет прогреваться до 15–17 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, отмечают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

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