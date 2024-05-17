Белый дом признал обеспокоенность укреплением отношений России и Китая

Россия и Китай хотят «бросить вызов международному порядку», уверены в администрации США, и это не может не вызывать беспокойства, заявил 17 мая на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.