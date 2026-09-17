Watch: Nearly 230-foot Slim Jim breaks world record in Omaha

Conagra Brands unspooled a Slim Jim measuring 429 feet and 5.4 inches long in Nebraska to break the Guinness World Record for the longest meat snack.
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