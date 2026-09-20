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В Москве в электронном голосовании приняли участие около 3,5 млн избирателей

В Москве в электронном голосовании приняли участие около 3,5 млн избирателей

Явка на электронное голосование в Москве составила порядка 3,5 млн человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2026».

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