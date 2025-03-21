Анализ сданных: при министерствах создадут центры роста производительности в отраслях

Центры роста производительности в отраслях будут созданы при министерствах и будут работать в промышленности, транспорте, энергетике, строительстве, туризме, торговле и связи, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.
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