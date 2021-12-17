Важная ночь: как понять, что вам приснился вещий сон

Часто мы не можем вспомнить содержание своих снов уже спустя минуту после пробуждения. Но иногда, уверены специалисты по сверхъестественному, помнить сновидения необходимо, ведь они предупреждают о важных грядущих событиях или серьезных опасностях.
Часто мы не можем вспомнить содержание своих снов уже спустя минуту после пробуждения. Но иногда, уверены специалисты по сверхъестественному, помнить сновидения необходимо, ведь они предупреждают о важных грядущих событиях или серьезных опасностях.
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