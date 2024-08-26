На Кубани казаки устроили самосуд кавказцу, который сорвал с батюшки крест и обещал засунуть в неприличное место

Elena Compton Нападение на любого священнослужителя должно быть неприемлемым! Это не оскорбление одного человека - это оскорбление всех верующих! Надеюсь в камере ему продемонстрируют то, чем он угрожал совершенно конкретно, но каким-нибудь другим предметом в то же место!!!!! Чтобы уже ни один хирург не сшил обратно!

Лш Лариса шумбасова Молодцы кубанцы, но извинения не нужны. Пусть отбывает к себе в аул, и там представляется перед своими родителями. Там ему организуют самосуд