Скандальный случай произошел 17 августа на Кубани, в самом центре Красноармейского района, на дороге станицы Марьянской.
На Кубани казаки устроили самосуд кавказцу, который сорвал с батюшки крест и обещал засунуть в неприличное место
Комментарии
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Elena Compton
Нападение на любого священнослужителя должно быть неприемлемым! Это не оскорбление одного человека - это оскорбление всех верующих! Надеюсь в камере ему продемонстрируют то, чем он угрожал совершенно конкретно, но каким-нибудь другим предметом в то же место!!!!! Чтобы уже ни один хирург не сшил обратно!
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58 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Молодцы кубанцы, но извинения не нужны. Пусть отбывает к себе в аул, и там представляется перед своими родителями. Там ему организуют самосуд
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40 мин.
Татьяна Хуторская
Это насколько нужно быть ничтожеством, чтобы кидаться на священнослужителя в рясе в чужой для него стране?! И насколько надо ненавидеть людей этой страны, чтобы так себя вести?! Это сколько красных линий этот шакал перешëл?
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2 мин.
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