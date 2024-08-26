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На Кубани казаки устроили самосуд кавказцу, который сорвал с батюшки крест и обещал засунуть в неприличное место

На Кубани казаки устроили самосуд кавказцу, который сорвал с батюшки крест и обещал засунуть в неприличное место

Скандальный случай произошел 17 августа на Кубани, в самом центре Красноармейского района, на дороге станицы Марьянской.

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Комментарии
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Elena Compton
Нападение на любого священнослужителя должно быть неприемлемым! Это не оскорбление одного человека - это оскорбление всех верующих! Надеюсь в камере ему продемонстрируют то, чем он угрожал совершенно конкретно, но каким-нибудь другим предметом в то же место!!!!! Чтобы уже ни один хирург не сшил обратно!
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58 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Молодцы кубанцы, но извинения не нужны. Пусть отбывает к себе в аул, и там представляется перед своими родителями. Там ему организуют самосуд
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40 мин.
Татьяна Хуторская
Это насколько нужно быть ничтожеством, чтобы кидаться на священнослужителя в рясе в чужой для него стране?! И насколько надо ненавидеть людей этой страны, чтобы так себя вести?! Это сколько красных линий этот шакал перешëл?
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2 мин.

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