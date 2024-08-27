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Был приказ: ООН прекратила свою гуманитарную миссию в секторе Газа

Был приказ: ООН прекратила свою гуманитарную миссию в секторе Газа

ООН остановила операции по оказанию помощи в секторе Газа после приказа Израиля эвакуироваться. Как сообщает агентство Reuters, деятельность организации оказалась парализована после того, как Тель-Авив призвал покинуть город в центральной части палестинского анклава, где находится главный оперативный центр ООН.

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