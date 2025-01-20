Гудбай, Чимерика!*

Технологическая блокада Китая со стороны США будет только усиливаться. Как это отразится на мировой экономике и есть ли у России шансы объединить усилия с КНР для достижения технологического суверенитета от Запада? Интервью с заместителем директора ИМЭМО РАН Иваном ДанилинымОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Иван Данилинчитайте на monocle.