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Кавазашвили о словах, что Дзюба сопоставим со Стрельцовым: «Передайте Байдачному – это глупость. Если бы Эдика не посадили, он был бы лучше Пеле на ЧМ. Это был талант мирового значения»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова бывшего нападающего «Динамо» Анатолия Байдачного о том, что Артем Дзюба – легенда, сопоставимая с Эдуардом Стрельцовым .

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