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МОГ «Днепра» круглосуточно защищают трассу «Новороссия» от БПЛА ВСУ

МОГ «Днепра» круглосуточно защищают трассу «Новороссия» от БПЛА ВСУ

В Министерство обороны России заявили, что мобильные огневые группы группировки войск «Днепр» круглосуточно защищают федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской и Запорожской областях от дронов украинских оккупантов.

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