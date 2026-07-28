МОГ «Днепра» круглосуточно защищают трассу «Новороссия» от БПЛА ВСУ

В Министерство обороны России заявили, что мобильные огневые группы группировки войск «Днепр» круглосуточно защищают федеральную трассу «Новороссия» в Херсонской и Запорожской областях от дронов украинских оккупантов.
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