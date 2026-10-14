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Мировое обозрение

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«Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры в пяти регионах Украины

«Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры в пяти регионах Украины

Главное в тезисах: Масштаб повреждений: Железнодорожная инфраструктура Украины получила повреждения сразу в пяти областях — Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой.

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