«Укржелдорога» сообщила о повреждении инфраструктуры в пяти регионах Украины

Главное в тезисах: Масштаб повреждений: Железнодорожная инфраструктура Украины получила повреждения сразу в пяти областях — Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой.
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