Афиши и состав жюри «Золотой маски» станут известны в январе

Афиша, составы жюри и экспертных советов российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» будут объявлены в январе 2024 года, сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) России.
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