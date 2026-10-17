Большая часть запланированных работ по их обновлению в 2026 году выполнена Обновленные учреждения культуры в Алтайском крае / Фото: правительство Алтайского края В 2026 году на обновление учреждений культуры Алтайского края, направили около 450 млн рублей при реализации нацпроекта "Семья".